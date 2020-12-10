Студенты встретились c агульской поэтессой

Сегодня в Махачкале на факультете дагестанской филологии ДГПУ состоялась встреча студентов с агульской поэтессой, членом Союза писателей России Гури Рахмановой.

В начале мероприятия выступил организатор этой встречи, преподаватель родных языков, кандидат филологических наук Нариман Рамазанович Исрафилов, который дал высокую оценку творчеству поэтессы, подчеркнул значимость её произведений для развития и сохранения агульского языка.

Затем выступила сама поэтесса, которая рассказала о своей творческой деятельности, а также о социально-экономическом развитии агульского общества, истории культуры и влиянии контактов агульцев с другими народами.

Гури Рахманова призвала присутствующих приложить все усилия для сохранения языка уникального агульского народа, так как он является сокровищем этнокультуры, многовековой историей агульцев. На этом мероприятии активное участие приняли также студенты данного факультета.

Они с большим воодушевлением прочли стихи Гури Рахмановой, исполнили пьесу «Болтливая старуха». На этой встрече выступил и присутствующий на мероприятии гость Ханафи Шамсудинович Казиев, занимающийся каналом для изучения и обсуждения агульского языка. Он рассказал, что работает над сбором и оцифровкой книг для создания в дальнейшем сайта с общей базой и доступом.

Гури Рахманова и Ханафи Казиев были награждены почётными Грамотами за сохранение и развитие агульского языка и литературы.