Студенты ССУЗов станут участниками программы молодежного предпринимательства «Я в деле»

Студенты колледжей и техникумов 15 пилотных регионов России примут участие в образовательной программе молодёжного предпринимательства партии «Новые люди» «Я в деле».

Цель данной программы заключается в развитии управленческих и коммуникативных навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодёжи. По словам Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, проект «Я в деле» открывает новые перспективы для молодых людей, это актуальное и востребованное направление.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поблагодарил Министерство за поддержку и уточнил, что образовательная программа будет рассчитана на три месяца.