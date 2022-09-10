Студенты помогут оцифровать АПК

Вопросы цифровизации АПК становятся всё более актуальными. По линии федерального Минсельхоза проводится системная работа по цифровизации, в том числе внедрению Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн» и ряду других федеральных государственных информационных систем.

Учитывая важность вопроса, в Министерстве цифрового развития РД провели совещание, на котором обсуждены вопросы внедрения цифровых технологий в агропромышленный комплекс Дагестана.

В мероприятии, прошедшем под руководством министра цифрового развития РД Юрия Гамзатова, приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, сотрудники профильных направлений министерств. В режиме ВКС к работе совещания подключился также начальник Управления Центра по цифровой трансформации АПК Минсельхоза России Юрий Петров.

На сегодня сельскохозяйственные угодья 24-х муниципальных районов республики оцифрованы в рамках внедрения ЕФИС ЗСН. Эта система предназначена обеспечить актуальными и достоверными сведениями о сельхозземлях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использовании. Она позволяет осуществлять сбор, агрегацию данных в пределах границ каждого поля, муниципального образования, субъекта Российской Федерации, а также вести учёт отраслевых верифицированных, геопривязанных сведений о землях сельскохозяйственного назначения на федеральном уровне.

Доступ к актуальным данным для количественного и качественного анализа очень важен для разработки соответствующих экономических, социальных, технических, организационных и иных управленческих решений на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Учитывая необходимость вовлечения в эту систему всех муниципальных районов Дагестана, принято решение закрепить за ними студентов старших курсов ДагГАУ, которые во взаимодействии с Минцифрой РД, Минсельхозпродом РД и местными органами управления АПК будут помогать в оцифровке сельскохозяйственных угодий, а также участвовать в реализации цифровых технологий и по другим направлениям. Намечено в ближайшее время провести расширенное совещание с участием представителей муниципальных районов, уже отобранных кандидатов из числа студентов для участия в реализации этих проектов, а также представителей заинтересованных министерств и ведомств.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова, привлечение студентов аграрного университета позволит ускорить реализацию одного из важных направлений цифровизации – ЕФИС ЗСН. Это также поможет приобщить самих студентов к современным реалиям сельскохозяйственного производства, ознакомиться с положением дел в АПК того или иного муниципалитета. К тому же это ещё и возможность в будущем трудоустраивать уже набравшихся опыта выпускников аграрного университета прежде всего в муниципальные органы управления АПК и региональные министерства. И самый главный плюс этой идеи – формирование для агропромышленного комплекса качественного кадрового состава, знающего и владеющего востребованными временем цифровыми технологиями.

Как отметил министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов, по всем отраслям экономики Дагестана осуществляется работа по цифровой трансформации и важное внимание уделяется агропромышленному комплексу, учитывая его роль и место в жизнеобеспечении нашей республики. Существующие ресурсные возможности цифровизации позволяют предметно включиться в разработку и реализацию эффективных технологий в ряде направлений. С учётом опыта регионов, где реализованы проекты по цифровой трансформации АПК, в республике намерены активно способствовать приходу современных цифровых технологий в аграрный сектор Дагестана.

Источник: Дагестанская правда