Студенты поделились с Александром Новаком идеями развития Каспийского туристического кластера

Победители кейс-чемпионата «Развитие туристического кластера на побережье Каспийского моря» — студенты ВШЭ. Они поделились с зампредседателя Правительства РФ Александром Новаком и Главой Дагестана Сергеем Меликовым своими кейсами. Среди идей — создание ведодорожной сети на побережье, площадок под форумы, пространств под искусство, этнопарка, круизный и треккинг-маршрутов.

Сергей Меликов поблагодарил ребят за эффективные предложения. Александр Новак отметил работу студентов так: «Все сделано очень профессионально… Мы готовы поддерживать.»