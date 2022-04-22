Общество

Студенты поделились с Александром Новаком идеями развития Каспийского туристического кластера

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Победители кейс-чемпионата «Развитие туристического кластера на побережье Каспийского моря» — студенты ВШЭ. Они поделились с зампредседателя Правительства РФ Александром Новаком и Главой Дагестана Сергеем Меликовым своими кейсами. Среди идей — создание ведодорожной сети на побережье, площадок под форумы, пространств под искусство, этнопарка, круизный и треккинг-маршрутов.

Сергей Меликов поблагодарил ребят за эффективные предложения. Александр Новак отметил работу студентов так: «Все сделано очень профессионально… Мы готовы поддерживать.»

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