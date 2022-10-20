Студенты ДГУ получат возможность стажировки в инвестиционной компании «МСБ Холдинг»

Дагестанский государственный университет и компания «МСБ Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из положений соглашения – создание уникальной возможности для студентов вуза попробовать свои силы и пройти стажировку в группе компаний, в которой сегодня трудятся свыше 1000 высококлассных специалистов различных отраслей.

Компания уже выполняла проект обучения студентов. Стажировка позволяет выявить наиболее перспективных и талантливых потенциальных работников. Как итог, 10 студентов были трудоустроены на высокооплачиваемую работу в холдинг. Церемония подписания соглашения также включила в себя ознакомительную экскурсию по «Проектному офису», запущенному на базе экономического факультета ДГУ. «Проектный офис» — это площадка, на которой генерируются разные проекты.

Основной результат, к которому все стремятся – это написать проект и защитить его. За счет этой площадки ребята участвуют в различных конкурсах. Это направление, как заверили гости, получит всецелую поддержку в будущем, а студенты смогут реализовать больше идей и проектов.