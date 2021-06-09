Образование

Студенты ДГТУ стали лауреатами международного конкурса

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Трое студентов ДГТУ факультета ФРТиМТ стали победителями Международного учебно-исследовательского конкурса «Студент года — 2021» в номинации «Технические науки». Их проект «Разработка устройства лифтового оборудования для жилых многоэтажных домов» получил высокую оценку от организаторов конкурса. Работа студентов посвящена поиску решения проблемы вандализма лифта, поломок, падения и т.д. В числе других инноваций студенты Рамазан Аскеров, Магомед Магомедов, Минатулла Чираков предложили установить в лифт датчики оповещения о необходимости проведения технического осмотра объекта. Куратор проекта к.ф-м.н Алибулат Темиров награждён благодарностью за содействие в подготовке проекта.

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