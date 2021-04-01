Студентов дагестанских вузов научат не поддаваться на уловки вербовщиков

В Махачкале состоялось заседание Антитеррористической комиссии. Говорили о вовлечении студентов и школьников в террористические организации.

Сергей Меликов начал с цифр: только в 2020 году в Дагестане раскрыто десять «спящих ячеек». В этом году — четыре — в Махачкале, Дербенте и Хасавюртовском районе.

Во время спецопераций ликвидирован один член бандподполья, 17 – задержаны. Все они оказались молодыми людьми в возрасте от 15 до 30 лет.

Сергей Меликов констатировал слабую работу по профилактике среди молодежи, в том числе и студентов.

В городах и районах проводят профилактическую работу с молодыми людьми из группы риска. Всего в антитеррористических уроках приняли участие 450 ребят.

358 педагогов с представителями министерств и Антитеррористического комитета занимаются «Тьюторским сопровождением детей и подростков» .

На заседании принято решение дополнить действующий план профилактики новыми пунктами.