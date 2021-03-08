Студентка, учитель, директор, первая министр просвещения Бурлият Мамашева

Замкнутая Бурлият родилась в семье работяги Салаутдина Мамашева из села Аилыбоюн. Он пас скот и копил на арбу с быками, чтобы заняться более прибыльным делом.

Бурлият росла. Однажды в горное село приехали американцы, их она запомнит на всю жизнь и будет надеяться когда-нибудь встретить опять. Студенты Калифорнийского университета отплясывали фокстрот. Как такое забыть?

Позже семья вернётся в Ленинкент, где её одолеет мечта стать учительницей. Но Бурлият не знала русского языка. Остановило ли её это? Она выучит язык, поступит в Буйнакский педтехникум и закончит его.

В 15 лет Бурлият выйдет замуж за мужчину вдвое старше и никогда о том не пожалеет, ведь он не мешал ей достигать высот и был всегда с ней добр.

Училище, пединститут, партшкола, кандидатская — стремилась Бурлият все выше и выше. Однако на 1 курсе пришло известие о войне. Тогда их, учителей, распределили по школам. Бурлият осталась в Ленинкенте. Позже стала директором.

Её сомнения и страхи оставались позади, так как она работала, когда надо — советовалась, набралась опыта.

Тяжело было Бурлият Мамашевой не работать, а говорить с детьми, на чьих отцов приходили похоронки. Не любила она и слов «плохой ученик» и пыталась искоренить их из лексикона педагогов.

Время шло, и стала Бурлият Мамашева опытным руководителем, в чью школу в 1944 году заехал один из руководителей Минпросвещения СССР. Московский гость был удивлён абсолютно женскому коллективу и молодому директору. Но его восхитили уроки, что вела Бурлият, настолько на них раскрывалась её эрудиция и владение классом.

Пройдёт порядка 30 лет и Бурлият Мамашеву назначат министром просвещения Дагестана. Первым её решением было на новом поприще — выехать в далёкие труднодоступные села и посмотреть, что там происходит с образованием. Решать приходилось много важных проблем: недостаток кадров, когда физкультурники ведут математику, даже распределение выпускников-студентов не помогало решить проблему; отсутствие учебников; где-то не было условий не только для организации школы, но и для жизни учителей.

Но усердие, обращение к людям, к средствам массовой информации позволили ей решить ряд проблем и показать, что находится на своём месте заслуженно.

За время активной деятельности Бурлият Мамашева часто выполняла общественно полезную работу, была награждена «Знаком Почета», медалями, грамотами республиканского уровня и уровня СССР.

Какой же запомнилась первая министр просвещения в народе?