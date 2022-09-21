Студентка из Мариуполя прокомментировала обращение В. Путина к нации

Я училась в Мариупольском государственном гуманитарном институте. С отличием закончила первый курс. Сегодня моего института нет. От Мариуполя остались одни развалины. Все мои однокурсники, друзья, да и все те, кого знаю, ошущают себя потерянными. Потому что сразу вместе с войной на нас обрушилась куча проблем. И мы не знаем, с чего начать и куда обратиться.

Я слушала обращение Российского Президента Владимира Путина. Сказать честно, я рада. Даже очень рада. Мои родители — украинцы. Однако папа за Россию, а мама за Украину. Россия нам помогала и поддерживает во всем. Я с большой уверенностью и радостью поднимаю обе руки за референдум. Больше так жить под нацистской угрозой просто невыносимо сложно. Да, много западных стран нас принимают как беженцев. Но Россия, например, мне предложила несколько вузов на выбор в Москве и Санкт-Петерурге, чтоб продолжить учебу и получить специальность.

«Я сама из Донецкой области. В данный момент нахожусь в России в городе Санкт-Петербург по приглашению моей крестной. Вы просто не представляете, что творится на моей родине, как страдают простые люди, столько погибших матерей и детей!!!