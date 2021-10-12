Студент ДГУНХ Тимур Гамзагаджиев в финале проекта «Школа Кавказоведения»

Научно-просветительский проект «Школа Кавказоведения» реализуется Фондом региональных исследований «Страна» в целях подготовки молодых аналитиков Кавказа. 11 октября в городе Пятигорске стартовал финальный очный этап проекта, в котором примут участие пятьдесят студентов из девяти регионов с юга России. В их числе студент ДГУНХ Тимур Гамзагаджиев. В ходе финального этапа будут отобраны десять победителей, которые смогут пройти стажировку в органах исполнительной власти, а также получить в наставники одного из ведущих экспертов высшей школы.

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