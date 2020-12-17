Студент ДГУ вышел в финал Кубка России по менеджменту

Курбан Курбанов учится в магистратуре Даггосуниверситета. Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» проходил в Пятигорске на площадке РАНХиГС. 10 человек победили в конкурсе. Среди них и Курбан Курбанов, который теперь поедет на финал Кубка в Москву.

Полуфиналы всероссийского конкурса проходят во всех округах. В СКФО в полуфинале выступили 50 участников.

Конкурсанты выполняли задания, близкие к реальным кейсам. Жюри выбирало отдельных победителей и команды в целом.

Финал конкурса пройдет в Москве в мае следующего года.

Победители пройдут стажировку за границу и получат грант на образование. Их будут обучать победители «Лидеров России».