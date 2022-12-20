Студент ДГМУ Магомед Омаров пополнил ряды Российской армии

Будучи студентом 5-го курса медуниверситета Магомед для себя принял решение пойти служить в армию. Написал академический отпуск и пополнил ряды новобранцев. Магомед проходит службу в воздушно-десантных войсках, в городе Хабаровск.

Многие из молодых ребят задумывается о том, что неплохо было бы попасть по призыву в ВДВ. Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Требования к будущим десантникам довольно высокие.

ВДВ не просто так считаются элитой вооруженных сил. Как правило, воины-десантники обладают не только отменным здоровьем, но и определенным уровнем образования и физической подготовки.

У каждого третьего десантника есть документ о высшем или среднем специальном образовании.