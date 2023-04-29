Стройкомплекс – на новый уровень развития

Строительный комплекс республики – один из самых динамичных и перспективных сегментов рынка, в котором производится порядка 18% ВРП Дагестана. Отрасль обеспечивает около 7% налоговых выплат и объединяет порядка 130 тысяч человек.

Об этом говорили на ежегодном общем собрании, организованном Ассоциацией саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа».

Модератор собрания президент Ассоциации и председатель Общественного совета при Минстрое РД Али Шахбанов отметил, что объем выполненных работ составил 201 млрд рублей. За счет всех источников финансирования в республике введено в эксплуатацию более одного млн кв. метров жилья. На реализацию республиканской инвестиционной программы было направлено более 29 млрд рублей.

При этом Али Шахбанов акцентировал внимание на внутренних проблемах и задачах по развитию строительного комплекса. По его словам, он в настоящее время переживает глубокий системный кризис, который проявляется в общем падении дисциплины производства работ при реализации государственных программ и региональных проектов, неосвоении бюджетных средств, резком сокращении объемов возведения многоквартирных домов (МКД), дефиците квалифицированных кадров. В силу этих причин срывается реализация государственных программ и региональных проектов по виду деятельности «строительство», происходит возврат в федеральный бюджет миллиардов неосвоенных финансовых средств.

Причинами низкого освоения средств национальных проектов, по словам Шахбанова, стали некорректные исходные данные проектирования, а то и их отсутствие или несвоевременное предоставление, низкое качество проектно-сметной документации, неправильно выстроенные конкурсные процедуры, долгие сроки согласования контрактов. При этом ухудшение финансово-экономического состояния предприятий вызвано проблемами ценообразования. В первую очередь неправильным определением начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

Необходимо предпринять, сказал руководитель Ассоциации, действенные меры для повышения эффективности госзакупок в сфере строительства, чтобы, с одной стороны, средства бюджета расходовались эффективно (выполнялись инвестиционные программы, качество строительной продукции соответствовало бы современным требованиям), а с другой — профильные компании получили бы возможность планировать свою деятельность и развиваться. Наведение порядка в этой сфере напрямую повлияет на состояние отрасли, подчеркнул он.

Другая серьезная проблема – демпингование НМЦК ниже порога безубыточности.

«Требование закона об обязательности исполнения всеми участниками условий коллективных договоров и отраслевых соглашений не должно быть простой декларацией. Государство должно показывать пример исполнения законов и закладывать в НМЦК источник для выплаты заработной платы с соблюдением законов», – заявил Шахбанов.

Дагестану поставлена задача – ввести за 10 лет 14,5 млн кв. м жилья. В этом году в регионе планируется построить и сдать в эксплуатацию 950 тыс. кв. м путем застройки крупных микрорайонов. Для этого должны быть определены отдельные микрорайоны внегородской агломерации, со своей независимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Важным вектором развития рынка жилья остается сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А. Шахбанов считает необходимым разработать республиканскую программу стимулирования и развития малоэтажной застройки.

Напомнив, что федеральный центр продолжает создавать условия для поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в проектировании и строительстве, он отметил, что их применение в России станет обязательным, если договор на проектно-изыскательные работы будет заключен после 1 июля 2024 года, и если разрешение на строительство будет выдано после 1 января 2025 года. Также с 1 июля 2024 года такие технологии начнут применяться при реализации крупных проектов долевого строительства.

Речь идёт о многоквартирных домах и объектах необходимой для них инфраструктуры, которые возводятся с привлечением средств дольщиков.

В настоящее время Минстрой РД проводит детальную проработку дальнейших действий по интеграции региональной системы в федеральную, что позволит в перспективе устранить основной сдерживающий фактор развития – возникновение «серых» взаимоотношений в области градостроительной деятельности. В частности, система предоставляет возможность предотвратить незаконную выдачу разрешений на строительство объектов и повысить инвестиционную привлекательность территорий за счет существенного сокращения сроков оказания государственных и муниципальных услуг. Вместе с тем действия уполномоченных органов в сфере градостроительства станут «прозрачными».

Основными задачами института саморегулирования, сказал президент Ассоциации, по-прежнему остаются создание системы эффективного отбора профессиональных участников строительного рынка, повышение качества работ и услуг, обеспечение их безопасности.

В заключение Али Шахбанов выразил надежду, что совместными усилиями удастся выстроить модель вертикального взаимодействия в целях повышения эффективности строительного контроля, усилить свою роль и ответственность при одновременном сохранении надлежащего уровня безопасности и качества возводимых объектов. Для этого, по его мнению, необходимо усовершенствовать систему управления, перейти к профессиональному управлению.

«Внимание к нашей отрасли у руководства Дагестана повышенное, да и министр строительства открыт для конструктивного обсуждения всего перечня тем. Мы же готовы работать совместно на общее благо. Таким образом, мы сможем повысить конкурентоспособность нашего строительного комплекса, что позволит поднять экономику республики в целом на качественно новый, достойный уровень», – заключил президент Ассоциации «Гильдия строителей СКФО».

На собрании также были заслушаны доклады по основным вопросам деятельности Ассоциации за 2022 год и оценке результатов контрольной деятельности.

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