Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» идёт полным ходом

Реализация проекта одного из самых крупных объектов водоснабжения в Республике Дагестан «Чиркей-Буйнакск» показывает положительную динамику. Все работы проводятся по установленному графику.

Отметим, что проект находится под личным контролем руководства министерства строительства.

Так, глава Минстроя Артур Сулейманов в очередной раз посетил стройплощадку. Поводом для визита стал процесс установки чугунных труб протяжённостью около 32 км.

Добавим, что Минстрой Дагестана занимает 13 позицию среди других субъектов страны по реализации федерального проекта «Чистая вода»