Строительство трёх учреждений системы образования завершают в Дагестане

По программе развития сельских территорий в Дагестане завершают строительство двух школ и детского сада. Ход реализации данных мероприятий обсуждался на совещании в Правительстве Дагестана под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

С 2020 года в рамках финансирования программы введены в эксплуатацию четырнадцать объектов, в том числе учреждения системы образования. На данный момент, примерно в стопроцентной готовности находятся две школы в общей сложности почти на шестьсот детей и детсад на 30 мест. Резюмируя, Абдулмуслимов напомнил о последствиях срыва программы и поручил ускорить возведение объектов.