Нацпроекты в РД

Строительство трёх учреждений системы образования завершают в Дагестане

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По программе развития сельских территорий в Дагестане завершают строительство двух школ и детского сада. Ход реализации данных мероприятий обсуждался на совещании в Правительстве Дагестана под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

С 2020 года в рамках финансирования программы введены в эксплуатацию четырнадцать объектов, в том числе учреждения системы образования. На данный момент, примерно в стопроцентной готовности находятся две школы в общей сложности почти на шестьсот детей и детсад на 30 мест. Резюмируя, Абдулмуслимов напомнил о последствиях срыва программы и поручил ускорить возведение объектов.

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