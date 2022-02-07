Строительство солнечной электростанции в городе Южно-Сухокумск практически завершено

Врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Ризван Мурадов проинспектировал ход строительства Южно-Сухокумской СЭС. Строительство объекта стартовало в начале лета прошлого года. По словам Ризвана Мурадова, реализация проектов по строительству солнечных электростанций очень важна для региона, так как будет способствовать улучшению экологической среды путём сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Кроме того, по словам министра, регион обладает природным и экономическим потенциалом для внедрения СЭС, что повысит надёжность и качество электроэнергетического сектора республики.

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