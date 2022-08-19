Нацпроекты в РД

Строительство школы в микрорайоне «Ипподром» завершено наполовину

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Школа на 1224 учеников строится в микрорайоне «Ипподром» города Махачкалы по нацпроекту «Образование». Ход строительных работ на площадке проинспектировал сегодня Абдулмуслим Абдулмуслимов. Сообщается, что на данный момент уровень готовности образовательного учреждения — 43,54%. В настоящее время объект оснащается кровлей, устанавливаются двери, окна, ведутся работы по внутренней отделке.

Стоит отметить, что своевременный ввод в эксплуатацию объектов образовательных организаций находится под личным контролем главы Дагестана.

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