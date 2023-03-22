Строительство школы на 216 ученических мест в с. Львовское Бабаюртовского района ведется «в ручном режиме»

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания по вопросам строительства объектов водоснабжения и общеобразовательных учреждений.

Он напомнил, что по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в селе Львовский-1 в оперативном режиме началось строительство новой школы.

Как отметил премьер-министр, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 75%.

В ходе совещания участники в режиме онлайн осмотрели объект благодаря системе видеотрансляции с места строительства объекта.