Строительство крупной буйволиной фермы завершается в Дагестане

ООО «Сектор» в Бабаюртовском районе Дагестана завершает строительство буйволиной фермы на 250 голов. По словам руководителя предприятия Ахмеда Гасаналиева, на сегодня в хозяйстве имеется 245 голов кавказской породы.

«В планах приобретение оборудования для переработки молока, соответствующее помещение уже построено. Намерены производить молочные продукты, особенно ценятся сыры», — рассказал Гасаналиев.

Хозяйство посетил и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

«Данное хозяйство развивается комплексно, выступает примером результативной деятельности по совершенствованию кормовой базы, эффективному выполнению мелиоративных работ и по целому ряду других направлений агропрома», — отметил Шарипов.