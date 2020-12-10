Строительство холодового центра осмотрел Джамалудин Гаджиибрагимов

При Республиканском центре инфекционных болезней строится холодовый центр, необходимый для хранения вакцины. Морозильная камера общей площадью в пятьсот квадратных метров будет использоваться в том числе и для хранения вакцины от COVID-19. Пятнадцать больших холодильных камер позволят хранить вакцину больше года.

Для транспортировки прививочных препаратов разработана логистическая цепочка с привлечением спецтранспорта. В этих целях два авторефрижератора прибудут в Дагестан уже в этом месяце.

9 декабря строительные мероприятия посетил врио министра здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, который отметил необходимость ускорения хода работ для сдачи объекта в установленные временные рамки.