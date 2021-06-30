Строительство детсада в селе Буртунай проинспектировал глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев

В селах Казбековского района Республики Дагестан проводится строительство дошкольных общеобразовательных учреждений. Садики строятся в селах Инчха, Алмаке, а также в селе Буртунай. Здесь садик на шестьдесят воспитанников планируется сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года. Оценить готовность объекта в село Буртунай приехал глава МР «Казбековский район» Гаджимурад Мусаев. В рамках посещения руководитель муниципалитета выразил благодарность жителю села Адиеву Магомедхабибу Магомедовичу за то, что тот предоставил свой собственный участок под строительство детского сада на безвозмездной основе. Важно, что строительство садика проходит в рамках реализации нацпроекта «Демография».

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