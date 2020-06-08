Общество

Строительство автомобильной дороги Бежта – Кидеро – Ретлоб в обход села Мокок планируют завершить в 2020 году

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Строительство автодороги начато по региональной программе «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан». Длина дороги между Кидеро и Ретлобом – сорок два километра.

Протяженность ее в пределах села Мокок составляет три километра. Ширина автодороги составляет от 2,8 м до 4 м. Строители выяснили, что реконструировать старую дорогу невозможно и приняли решение проложить новую в обход села.

Земляные работы выполнены на 60%, планируется прокладка водопропускных труб, строительство моста и другие работы. Завершение строительства автодороги запланировано на этот год.

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