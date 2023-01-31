Строительство 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане планируют начать уже в феврале текущего года

Поручение начать строительные работы с февраля премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил в ходе встречи с коллективом Минприроды РД.

Он напомнил, что в целях создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами создана компания – ООО «Республиканский экологический оператор».

В сентябре 2022 года подписаны 3 концессионных соглашения, поданы заявки в Минприроды России на предоставление субсидии для строительства мусоросортировочных комплексов, которые в последующем были одобрены.

«Выделено 4,2 млрд рублей на 2022 год, а также на плановый период 2023-2024 годов до республики доведены лимиты 1,8 млрд рублей и 629 млн рублей, которые также будут переданы концессионеру для выполнения работ по строительству мусоросортировочных комплексов.

Работы по строительству мусоросортировочных комплексов в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах, с общей мощностью обработки отходов 950 тыс. тонн/год, должны быть начаты в самое ближайшее время, с февраля», — сказал он.