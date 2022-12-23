Строительная отрасль в республике развивается ускоренными темпами

Свое мнение по итогам строительной отрасли Дагестана за 2022 год высказал главный редактор республиканской газеты «Ватан» на татском языке журналист Виктор Михайлов: «Строительная отрасль является одной из важных в экономике Республики Дагестан и динамично здесь развивающейся. Нельзя сказать, что в ней нет проблем, но всё же она движется вперёд уверенными шагами. Надо признать, многое сделано в этой сфере. И об итогах за текущий говорилось на совещании под руководством Сергея Меликова. Особенно хотелось бы отметить, что превышен план по созданию рабочих мест, что очень важно для нашего региона, страдающего от безработицы. Причём это не только сезонные, но и постоянные рабочие места. Активное участие в нацпроектах и госпрограммах также вносит определённую лепту. Такие интенсивные темпы не могут не радовать».

Согласен с коллегой. Строительная отрасль в Дагестане в последние годы действительно развивается ускоренными темпами. Много строится социального жилья с привлечением инвестиций. Важно, что Минстрой Дагестана создает единый реестр граждан, состоящих на учете по категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты.

Это упростит процедуру справедливого и прозрачного предоставления социального жилья в первую очередь особо нуждающимся категориям граждан.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»