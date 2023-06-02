Строители Дагестана помогают детям

Дагестан присоединился к благотворительной акции «Под крышей zаботы», которая проходит под эгидой Минстроя России.

Представители строительного комплекса

поддержали более 400 воспитанников детских центров, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Форматы помощи разнообразны: ремонт зданий и реконструкция фасадов, установка окон, кондиционеров и замена электропроводки, закупка канцелярских и детских товаров.

Так, в городе Махачкале стройкомпания «Монолит» установила кондиционеры в процедурных кабинетах республиканского центра для детей с ОВЗ. В здании Карабудахкентского реабилитационного центра подрядчик «ПОН» обновил фасад и отремонтировал лестничную площадку. Детям социально-реабилитационного центра Кизилюрта организация «Капитал» подарила канцелярские принадлежности и развивающие игры, а «Монострой» в Кизлярском центре реабилитации для детей с ОВЗ заменили электропроводку и установили новые окна.

Отметим, что подрядные организации, участвующие в акции, возводят в этих же муниципалитетах объекты образования.

«Все мы понимаем насколько важно помогать детям, которые в силу обстоятельств оказались в трудном положении. Эта акция дает возможность каждому представителю отрасли внести свой вклад и оказать им реальную поддержку, сделать их жизнь чуточку счастливее и комфортнее», — отметил министр строительства Артур Сулейманов.