Вакцинация, Общество

Строгое исполнение санитарно-эпидемиологических мер – ключ к жизни без COVID-19

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Необходимость исполнения ограничительных мер становится все более актуальной. В России обновлен новый максимум по коронавирусу. Более ста двадцати четырех тысяч инфицированных граждан было зарегистрировано по всей стране в конце января. По сообщениям специалистов, это не предел. Данная тенденция обусловлена высокозаразной характеристикой нового штамма коронавируса «омикрон», а также несоблюдением гражданами санитарно-ограничительных мер. В Агульском районе пока не зафиксирован факт инфицирования новым штаммом, однако это не повод терять бдительность. Тотальное инфицирование гриппом — яркий пример того, насколько «надежно» социум готов к борьбе с пандемией.
Несоблюдение элементарных санитарно-гигиенических мер, в числе которых ношение средств индивидуальной защиты, применение дезинфекторов, социальное дистанцирование, стали следствием того, что сейчас болеют абсолютно все: воспитанники детских садов, школьники, их родители, старшее поколение. Иммунитет многих ослаблен вирусами, что создает еще большие риски для повторного инфицирования. Если бы ношение СИЗов и другие меры мы исполняли как данность, такой негативной ситуации возможно было бы и избежать. Существуют те, кто не болел коронавирусом ни разу, такие граждане отмечают, что их главным буфером между вирусами и организмом стал самоконтроль. Ответственное отношение к себе, строгое следование правилам и нормам позволило нивелировать угрозу для жизни и здоровья и сохранить свое состояние в положительном ключе. Все эти правила крайне просты для исполнения, и этот комплекс в единстве со здоровым образом жизни станет главным секретом вашего отличного самочувствия и абсолютного здоровья.

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