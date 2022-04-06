Стратегически важный вопрос

Во вторник, 5 апреля, Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное производству продуктов питания, перерабатывающей промышленности, рассмотрены факторы, включающие площадь обрабатываемых земель, работы по мелиорации, доступность удобрений, семян, сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности. Примечательно, что в это же время в столице Дагестана прошло аналогичное мероприятие под руководством Главы региона Сергея Меликова. В любой другой ситуации это можно было бы назвать совпадением, если бы в нынешних условиях вопросы обеспечения продовольственной безопасности, а, соответственно, развития АПК не ставились во главу угла.

В рамках совещания Президент страны заявил о необходимости минимизировать негативные внешние эффекты для граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию. «Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причём по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка. Особое внимание хочу обратить на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений. Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учётом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности все возможности для этого у нас есть», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также упомянул, что после введения санкций против России в 2014 году отечественные производители при поддержке государства смогли воспользоваться окном возможностей в аграрном секторе в связи с тем, что рынок внутренний освободился, получили мощный импульс к развитию и набрали серьёзные обороты.

Повышенное внимание руководства страны к решению актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса отметил в ходе прошедшего в Махачкале совещания Глава республики Сергей Меликов. «За последний месяц был принят целый ряд нормативных документов, предусматривающих пакет льгот как для отрасли в целом, так и для ее отдельных секторов. В непростой ситуации государство изыскивает ресурсы, чтобы не только сохранить ранее запланированный уровень поддержки, но ещё больше её расширить. Дагестан – республика, в которой агропромышленный комплекс всегда будет определяющей отраслью, и принимаемые меры имеют для нас огромное значение», – убеждён руководитель региона.

Было отмечено, что в масштабе общероссийского объема Дагестан занимает в отрасли АПК России второе место по численности поголовья крупного рогатого скота, седьмое место – по производству молока (первое место по СКФО), второе место по СКФО по численности скота и птицы на убой. По численности овцепоголовья (более 20 проц.) и производству шерсти республика занимает стабильно первое место в стране. Сергей Меликов подчеркнул в этой связи следующее: «Наша продукция поставляется во многие регионы, и если мы допустим сокращение производства, это почувствуем не только мы сами, это будет негативно сказываться на общероссийском рынке продовольствия».

Глава Дагестана напомнил, что дагестанским аграриям уже приходилось работать в условиях санкций и ковидных ограничений, но даже тогда была обеспечена позитивная динамика. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость скорейшего решения ряда неотложных для региона проблем сферы агропромышленного комплекса, в числе которых – вопросы совершенствования агрологистики, ввода в оборот неиспользуемой и заброшенной пахотной земли, проведения мелиоративных мероприятий и др.

Докладывая о работе Минсельхозпрода РД, глава ведомства Баттал Батталов проинформировал собравшихся о текущей ситуации и мерах по обеспечению устойчивости АПК. Тезисы его выступления следующие. В Дагестане имеется запас продовольствия по различным видам продукции от 1 до 6 месяцев. При первой необходимости поставщиками обеспечивается завоз в необходимых объёмах. Ежедневно осуществляется мониторинг цен с принятием мер по недопущению необоснованных скачков. В целях стабилизации цен на основные виды продукции проводятся сельхозярмарки, очередная – республиканская – состоится в эту субботу в Махачкале.

Стоит отметить главные цели, озвученные в Москве и в столице Дагестана: поддержка бизнеса выходит на первый план, также как и целевое использование сельхозземель, а развитию виноградарства на совещании в Махачкале уделили особое значение.

Комментируя главные темы заседания Совета по развитию агропромышленного комплекса при Главе РД, председатель Общественного совета при Минэкономики Дагестана, профессор Шахмардан Мудуев констатирует: наличие в Дагестане запасов продовольствия по различным видам продукции – следствие особого внимания руководства региона к вопросам развития АПК, ответственный подход к реализации задач со стороны Минсельхозпрода РД. «Сезон сбора нового урожая начнётся уже довольно скоро. Выгодное географическое расположение Дагестана и благоприятные климатические условия позволяют нам обеспечить себя продовольствием. Также наши предприниматели имеют собственные каналы и связи, поэтому этот вопрос будет положительно решен. Надо мобилизовать как производство, так и общественно-политическую жизнь республики. Главное – не сеять панику и быть уверенными в завтрашнем дне. Все у нас образуется, все встанет на своё место», – убеждён собеседник газеты.

Источник: Дагестанская правда