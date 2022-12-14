13 декабря в «ДоброЦентр» собрались активисты общественных движений для участия в стратегической сессии по участию делегации Республики Дагестан в первом съезде Российского движения детей и молодёжи. Съезд состоится с 17 по 21декабря 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» города Москвы.

Работу сессии открыла председатель дагестанского отделения РДДМ Людмила Саидова. Она ознакомила всех присутствующих с главными аспектами и смыслами нового движения, и отметила, что каждый ребёнок страны найдет для себя возможности быть ещё более успешными.

Параллельно на площадке сессии прошёл Круглый стол «Опыт и перспективы развития Российского движения детей и молодёжи: взгляд в будущее». В мероприятии приняли участие специалисты по воспитательной работе, вожатые и дети.