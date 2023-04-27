По словам Зотьева, с высокой степенью достоверности известно, что объемы ресурсов, закачиваемых на территорию Украины «цивилизованным Западом», весьма велики, как велик и потенциал объединения стран, «решивших раз и навсегда задвинуть Россию на задворки геополитического пространства».

По словам Зотьева, этот объем велик, но не бесконечен. И Запад начинает постепенно уставать от Украины и её ненасытного правительства, планомерно лишая «страну победившей демократии» целого ряда «льгот и преференций».

Как отмечает Алексей Зотьев, ряд стран ввели ограничение на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины. «Для официального Киева это станет серьёзным ударом.

Уверен, что эпоха охлаждения к Украине начнётся уже очень скоро, и связано это будет с экономическими факторами, которые для жителей и руководства стран Евросоюза сегодня и всегда являлись наиболее приоритетными», — сказал Зотьев.