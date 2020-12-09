Страна гордится своими героями

Герои. Их имя не тленно. В России с ее богатой историей таких имен не мало. Они не жалели себя на полях битвы за родное Отечество. Наш долг помнить и не забывать об этом.

9 декабря в России стал Днем Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе весь исторический̆ опыт и славные ратные традиции Вооруженных сил России, историю воинских подвигов.

В этот день мы чествуем людей, совершивших подвиг на военном и трудовом поприще, внесших неоценимый вклад в развитие своей страны и малой Родины.

Почетное звание Герой Российской Федерации в 2009 году было присвоено и уроженцу Агульского района Каидову Зулкаиду Гусейновичу, который занимает должность заместителя начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Республике Дагестан.

9 декабря 2019 года Зулкаид Гусейнович Каидов был приглашен на торжественный прием в Кремль, на котором выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что государство всегда помнит о тех, кто героически выполнил свой долг.

Биография

Зулкаид Гусейнович Каидов родился 29 января 1968 года в селе Буршаг Агульского района Дагестанской АССР. С 1996 года служит в Управлении Федеральной̆ службы безопасности Российской̆ Федерации по Республике Дагестан, где позднее стал заместителем начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

Участник и организатор ряда контртеррористических операций на Северном Кавказе, за что неоднократно награждался орденами и медалями.

Указом Президента Российской̆ Федерации от 24 марта 2009 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, полковнику Каидову Зулкаиду Гусейновичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».