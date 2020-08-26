Сторонний дядька проблемы Агульского района не решит

24 августа в администрации МР «Агульский район» прошло очередное еженедельное совещание у главы района Закира Каидова. Была заслушана информация об оперативной обстановке в районе за неделю от служб РОВД, МЧС, здравоохранения, электроснабжения, ветеринарии.

По оперативной обстановке с распространением коронавирусной инфекции главврач райбольницы сообщил, что ситуация находится под контролем, число зараженных пошло на спад. И в то же время в некоторых селах ситуация остается нестабильной. Отдельные семьи скрывают, что больны, не обращаются в ФАП или райбольницу.

В связи с этим глава района Закир Каидов поручил всем главам сел совместно с участковыми, работниками медпунктов организовать подворовые обходы в своих селах для выявления скрытых больных, а также провести профилактические мероприятия по соблюдению всех санитарных норм и требований, которые еще обязательны.

Касаясь подготовки к новому учебному году, Закир Каидов отметил, что важнее всего безопасность детей от короновирусной инфекции, дорожная безопасность, особенно на пути к тем школам и садикам, которые расположены вдоль дорожного полотна, чтобы там были разметки, дежурили сотрудники, чтобы урезонить лихачей, особенно на отрезке дороги Тпиг – Хутхул.

Закир Каидов также подчеркнул, что за счет средств федерального бюджета в 125 общеобразовательных организациях республики ведутся работы по замене печного отопления, созданию условий для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму и в их число попали 9 школ из нашего района, больше чем где-либо в муниципалитетах и работы в школах района в этом направлении идут.

Выбивание для маленького Агульского района сразу на 9 школ обеспечение тепловым режимом — задача не из легких, преодолевая административные барьеры. Видимо, глава достаточно аргументировано и убедительно довел до республиканского руководства положение школ в Агульском районе, которые испокон веков не видели отдельной комплексной системы отопления, кроме печного.

Касаясь дорожного хозяйства, Закир Каидов отметил их печальное состояние как нигде в республике словно ими за последние 20-30 лет никто не занимался. Это относится как к республиканской дороге, так и к дорогам местного значения.

Чтобы оценить и мониторить состояние дорог и объектов, по приглашению Закира Каидова в минувшее воскресенье, 23 августа, в Агульский район с рабочим визитом прибыли министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов и замминистра экономики и территориального развития республики Абдурахман Абдурахманов.

Солидная рабочая группа вместе с главой района объездила села района, посетила социальные и образовательные учреждения. По итогам визита делегации из республиканского центра намечено оказать району весомую помощь в развитии инфраструктуры и дорожного хозяйства.

И это возникло не на пустом месте. Основание для этого было заложено еще в 2019 году, когда Закир Каидов лоббировал интересы родного района перед руководством республики в самом начале своего назначения еще с приставкой врио.

2 июля 2019 года в г. Махачкала врио главы администрации МО » Агульский район» Закир Каидов провёл встречу с министром транспорта и дорожного хозяйства Шируханом Гаджимурадовым, на котором обсудили первоочередные проблемы состояния дорог и мостов Агульского района.

31 октября 2019 года в городе Махачкала произошло долгожданное для всего агульского народа событие. Для населения возможность газификации района приобрела перспективные очертания. Глава МО «Агульский район» подписал генеральную схему газоснабжения с представителями регионального отделения ОАО «Газпром».

Надеемся, и этот важнейший вопрос для населения в ближайшей перспективе в Агульском районе будет решен. Основа для этого Каидовым заложена. Дело за республиканскими и федеральными структурами.

На совещании также обсуждались вопросы подготовки объектов к осенне-зимнему периоду, предстоящим выборам, а также электроснабжения, связи, создания рабочих мест молодым специалистам, собираемости налогов и др.

«Мы, власть на местах, должны решать вопросы внутри района сами, ни один сторонний дядька не решит проблемы Агульского района. Дороги, электроснабжение, водоснабжение, связь – это основное для населения. Для повседневного контроля над этими насущными потребностями людей будут созданы муниципальные комиссии. Просиживая в кабинетах вопросы не решаются, население не должно оставаться наедине со своими проблемами», — подчеркнул Закир Каидов.

Абдурахман Манафов