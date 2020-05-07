СТОП рыбалка – НЕРЕСТ!

В Агульском районе, как и во всей республике, на период с 15 апреля по 15 июня объявлен нерестовый запрет на все виды рыбалки.

Нерест – это очень важный период в ежегодном цикле обновления водной биосферы, и неосознанные действия по вылову рыбы в это время грозят рыболовам крупными штрафами (2 тыс. и от 300 до 500 тыс. в случае использования орудия массового истребления) и, куда важнее, наносят огромный вред развитию популяции рыбы, так как именно в сезон нереста она собирается в большие скопления и становитсяболее уязвимой.

Как известно, в наших реках водится, в основном, только одна разновидность рыбы – это ручьевая форель (вид кумжи), которая относится к одному из самых полезных и вкусных видов рыб. И с нерестом этой рыбы дело обстоит немного иначе, чем у других видов: форель может нереститься как весной (с апреля по июнь) так и осенью (октябрь-декабрь), тогда как у остальных рыб этот процесс протекает только в один определенный период года.

Для икрометания эта хищница проделывает довольно большой и сложный путь вверх по течению, преодолевая порой водопады приличной высоты. Она останавливается на мелководье со слабым течением и каменистым дном, где проделав небольшое углубление, мечет икру. После оплодотворения икры самцом, кладку покрывают галькой, чтобы уберечь икринки от размывания и поедания другими рыбами. Нерест обычно продолжается в течение 1-1,5 месяца, а развитие отложенной икры занимает довольно длительный промежуток времени – от 1,5 до 3 месяцев, что способствует их выкапыванию и поеданию другими рыбами.

Следуя из вышесказанного, потомство ручьевой форели в конечном итоге появляется в относительно небольшом количестве,которое также сокращается в зависимости от различных условий до достижения им зрелого возраста – 3 лет (живёт форель всего около 15-18 лет).

Несложно представить, какой огромный урон причиняет всякий рыболов своими действиями водной экосистеме и как пагубно сказывается их деятельность на популяции форели как у нас в районе, так и везде, где она обитает, в период её размножения.

Это браконьерство, хоть и мелкое. Можно привести массу примеров, когда делом человеческих рук становились и становятся исчезновения целых видов животных.

И, не забираясь далеко, в самом районе были и наблюдаются случаи массового вылова рыб сетями и подсветкой в тёмное время суток и, впоследствии, их выгодной продажи. Это может происходить как в отведенное для рыбалки время, так и в запрещённое. И как-то слишком лояльно порой у нас относятся соответствующие органы к подобным браконьерским явлениям, связанным как с охотой в любое время года, так и с рыбалкой. А остальная сознательная часть населения в последнее время почему-то предпочитает не вмешиваться «в дела природы и её заклятых санитаров горе-чистильщиков».

Хасбулат Гамзатов