Столовая МКОУ «Тпигская СОШ» заиграла новыми красками

Ученики начальных классов в МКОУ «Тпигская СОШ» получили прекрасную возможность принимать горячее питание в новых комфортных условиях. В предыдущих публикациях, корреспонденты «Вести Агула» писали о произошедших в школьной столовой изменениях. Однако, помимо непосредственно ремонтных мероприятий, педагогом школы Рамазановой Ашурой Александровной были проведены мероприятия по росписи стен, что стало для учащихся полной неожиданностью.

Молодой специалист не так давно преподает в школе изобразительное искусство. К преподаванию уроков рисования она подходит очень креативно, задавая своим ученикам необычные творческие задания: то они рисуют пейзажи прямо на улице, то отображают на листке бумаги образ учителя.

Теперь же рисунки учительницы сопровождают ребятишек не только на уроках ИЗО, но и на территории школы. Ашура Александровна признается, что идею росписи стен в столовой ей предложила Гюльбагар Рамазановна: «Проект директора школы заключался в том, чтобы сделать школьную столовую для детей интереснее и ярче. После капитального ремонта столовой я приступила к работе. Расписывала по 3-4 часа в день, и через десять рабочих дней закончила работу».

Молодой специалист отмечает, что в выборе персонажей также учитывалось мнение руководства общеобразовательного учреждения. Мультяшные образы подбирались с такой целью, чтобы каждый персонаж по стилистике сочетался друг с другом. Большое значение имели и формат, и цветовое решение проекта.

«В какой-то степени нам было необходимо, чтобы герои мультфильмов были связаны с тематикой, которая в школьной столовой является очень актуальной, то есть едой. А также важным аспектом была узнаваемость этих персонажей, их популярность среди детей», — отмечает специалист.

В выборе сюжета Ашура Александровна полагалась на свое мнение, так как были каникулы, и опросить детей не было возможности. Но педагог выражает уверенность в правильности своего выбора, подтверждением чего стали отзывы детей, которым очень понравились добрые, весёлые и смешные персонажи.

Рисунки действительно получились на славу. Однотонные стены словно заиграли новым настроением. Отрадно, что такая идея воплотилась в жизнь в столь короткие сроки, подарив детям новые положительные эмоции. Педагог планирует и дальше развивать свои навыки и на данный момент продолжает образование на художественно- графическом факультете ДГПУ.

Алена Магомедова