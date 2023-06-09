Столетие Расула Гамзатова отпраздновали в Москве на главном книжном фестивале «Красная площадь»

Модератором мероприятия выступила председатель дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова. Она презентовала присутствующим сборник классика «В горах мое сердце», составленный и подготовленный к изданию сотрудниками НИИ педагогики им. А. А. Тахо-Годи при поддержке Минобрнауки Дагестана.

В ходе мероприятия прозвучали стихи в исполнении гостей. О переводческих работах Расула Гамзатова рассказал прозаик Магомед Бисавалиев. Мурад Ахмедов ознакомил с творческой судьбой Расула Гамзатова и его нравственными императивами, а также представил альбом «Кавказец родом из Цада».