Сто сорок сотрудников МЧС РФ прибыли в республику для проведения дезинфекции

Сто сорок сотрудников МЧС России прибыли в республику для проведения масштабной дезинфекции. 21 мая Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с прикомандированным личным составом и, поприветствовав их, выразил надежду, что проведение дезинфекции позволит блокировать распространение COVID-19 в регионе.

Владимир Васильев подчеркнул, что координация мероприятий по дезинфекции лежит на руководителях муниципальных образований. К сотрудникам МЧС обратился и Салман Дадаев, поблагодарив их за содействие.

В планах проведение дезинфекционных мероприятий мест массового скопления людей в городах республики и в некоторых районах. В мероприятии будет задействовано двадцать шесть единиц спецтехники.