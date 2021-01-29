Стихия в горах

Ночь на 28 января выдалась для жителей с.Рича Агульского района довольно-таки тревожной, а для некоторых дворов — вовсе носящей стихийный характер. Порывы ветра, который пробудился с вечерним сумраком, постепенно усиливаясь, разрослись до такой степени, что в течение нескольких часов стали угрозой причинения большого ущерба жилым домам и административным зданиям, чего в конечном счете не всем довелось избежать.

Значительный урон нанесен шиферному покрытию домов и приспособленных сооружений, расположенных в северной части села и более уязвимых для северного и северо-западного потоков ветра. Так, сеновал Лутова Р., на который пришелся, по всей видимости, сильнейший удар, полностью остался без кровли.

Более того, сброшенным с сеновала покрытием из металлопрофиля причинен колоссальный ущерб расположенным ниже домам: кровли из шифера разбиты, из профиля — продырявлены и подлежат обязательной замене; от удара искривлены и местами поломаны лестничные перила, даже прочность каменной стены не устояла перед силой, с которой прилетела в неё часть сорванной кровли.

Учитывая безосновательный, по мнению многих специалистов по недвижимости, двукратный рост цен на стройматериалы, ущерб, нанесенный буйной стихией некоторым жителям села, обходится в солидную сумму, которая найдется не у каждого. Пострадавшие, как и практически все жители села, являются исправными налогоплательщиками и выражают надежду, что в данной ситуации соответствующие административные органы МО не оставят их без поддержки в виде материальной помощи.

Хасбулат Гамзатов