Стихи о родном Дагестане слагают веками

Не только поэты и писатели, но и люди, имеющие талант к стихосложению, слагали о своей Родине рифмы как на русском, так и на родном языке. Для малых народов культура и язык во многом сохраняются именно благодаря литературным произведениям на родном языке.

Каждый стих и каждая сказка, каждая песня становятся маленьким звеном в большой картине национальной культуры.

Отрадно, когда среди этих имен появляются новые, доселе не известные.

Среди агульских поэтов неизменно главной остается тема Родины. История Агула, его природа и люди предстают перед читателем чаще в лирике, реже — в прозе. Однако, каждое произведение — это публичное обращение автора к своим землякам, к своему краю.

Первое свое стихотворение Рамазан Османович Куджаев написал в 1996 году. Он родился в с. Дулдуг Агульского района. В 1978 году переехал в г. Дагестанские Огни. С 1994 года работал фото-корреспондентом в редакции газеты «Дагестанские Огни». Рамазан Османович признается, что тема Агула всегда представлена в его стихах, это способ выражения уважения, памяти и тоски по нему.

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Агь дардуман агъул чIал.

Хьи миллат гьава ауф.

ХIазури и ис мал джамал

Фижичи кваал ауф.

Багьа и час чи бусттанар,

Агъул чIалан хабарар, гафарар,

ШиIирари хъитIай даллаяр,

Чвал рази и джигьилар.

Хьи девлет и агъул чIал,

Аллагьди къисмат ауф,

Хум дахьирай дадан чIал,

Хьи йиркIвар ахIа ауф.

Дагъусттан

Дагъусттан — зи ватан,

Суварил ухьер алиф,

Чи дардарин дармани,

Джейнатис ухшар алиф.

Дагъусттандин миллатар

Чуяр суман, хъай хьирай,

Булахин ругъу хьиттар

Варивурис дарман хьирай.

Суварил али инсанар,

Даккан ягъар дагурай.

Байири айи инсанар,

Чун Аллагьди ухIурай.

АхIа кIил

Дулдугъарин бина агунайи ахIа кIил,

Ппара хъая ви суварихъ сабур.

Душманар гашар агунаи ахIа кил,

Хиларил алина ухIуни вун хIур.

Чингизхан, Надир агунаи ахIа кIил,

АгьукIуфттава вун душмандис, кIил.

Душманари темехI алихьуфи ватанил,

Хьуфттава гъужас ви багъа иди джил,

ХIуринттарис кьисмат хьунайи ахIа кIил,

Хьиму дадарин ахIа кIил игьан вун?

Час ширин, час багьа иджи ахIа кIил,

Нанди ачира час хум дахьирай вун!

Дулдуг

Дулдуг – стук сердцебиения,

Таинственная история твоя

Врагам и недругам непокорная.

Гостей встречают, от души любя.

Дулдуг любят и в районе,

И народы любят не спроста.

Словно ты старик на годекане

Но душа твоя вечно молода.

Кланяемся мы воинам-дулдугцам,

Кланяемся мы жертвам той войны,

Кланяемся воинам Афганистана

И матерям, что село нам сберегли.