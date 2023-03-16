Экономика

Стенд Дагестана встречает первых посетителей на 29-й Международной туристической выставке MITT

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Гости смогут оценить туристско-рекреационный потенциал республики, ознакомиться с турмаршрутами республики и погрузиться в особенную атмосферу Страны гор: посетить мастер-классы по изготовлению изделий народных художественных промыслов, увидеть выступления музыкантов и хореографического ансамбля народного танца «Адат».

MITT — самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

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