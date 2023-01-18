Стекольный кластер Дагестана получил добро на работу

Стекольный кластер Дагестана прошел соответствующую аккредитацию. В связи с этим, Минпромторг России включил его в реестр промышленных кластеров России. Данный факт положительно оценил профессор Шахмардан Мудуев.

Председатель Общественного совета Минэкономразвития Дагестана положительно оценил создание в регионе стекольного кластера.

«То, что федеральное министерство посчитало необходимым организовать в республике стекольный кластер и включить в него местные предприятия, говорит о намерении серьезно развивать стекольное производство в стране. Если региону окажут помощь, развитию стекольного кластера ничего не помешает», — сказал Мудуев.

Важно, в рамках реализации проекта подписано двадцать соглашений с его потенциальными участниками, в числе которых четырнадцать промышленных предприятий, а также научно-образовательные и производственно-технологические организации.