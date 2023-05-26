Статус по развитию Каспийского кластера

Его дают гендиректор Кавказ.РФ и проектировщик курорта Мирпроект на совещании под председательством Сергея Назарова и главы РД Сергея Меликова.

Коротко:

регион провел большую работу по инвентаризации земель, входящих в ОЭЗ

в этом году планируется начать проектные работы, строить инфраструктуру — в 2024

проект Всероссийского детского центра стал частью большого проекта курорта. Он будет создаваться поэтапно и на первом этапе на площади 90 га сможет принимать 1125 детей

проект планировки Каспийского кластера готов. Через месяц будет готов проект межевания.

Как отметил Сергей Меликов, Дагестан уже сегодня ставит исторический рекорд по турпотоку и принимает 60 самолетов в день. Необходимо ускоряться с проектированием и строительством кластера, чтобы регион мог достойно принимать растущий турпоток и предлагать качественный, клиентоориентированный отдых.