Стационары и поликлиники Дагестана увеличили плановый прием пациентов

Об этом сообщил вице-премьер Республики Дагестан Мурад Казиев в рамках заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По словам вице-премьера, в последние месяцы стабилизировалась ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашей республике, уменьшается количество новых случаев заболевания и больных, нуждающихся в госпитализации.

«На стационарном лечении в настоящее время находится всего 21 пациент, а на 39 территориях республики за последнюю неделю вообще не зарегистрировано новых случаев заболевания.

Стационары и поликлиники возобновили работу в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

В то же время опасность распространения инфекции все еще сохраняется, в 3 территориях республики отмечается рост заболеваемости коронавирусом в сравнении с предыдущей неделей (в Акушинском, Буйнакском, Ногайском районах)», — сказал Казиев.