Статистика по вакцинации

По состоянию на 20 октября в Дагестане вакцинацию прошли 483 тыс. человек, из которых 479 тыс. получили прививку от коронавирусной инфекции в стационарных пунктах, 4 тыс. человек в мобильных пунктах, остальные 3 тыс человек обратились через портал Госуслуг.

Лидерами по вакцинации среди муниципалитетов являются Хивский, Докузпаринский и Гумбетовский районы, в каждом из них вакцинацию прошли более половины населения, подлежащего вакцинации. Аутсайдерами являются Цумадинский, Карабудахкентский и Акушинский районы. В этих районах менее 20% вакцинированных.

Агульский район по этим показателям расположился в середине. В муниципалитете привиты около 30% жителей от общего числа лиц, подлежащих иммунизации, что составляет 1450 человек.

Напомним, в Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.