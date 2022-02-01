Статистика по коронавирусу вновь обновила свой максимум

Статистика по коронавирусу в России вновь обновила свой максимум. С начала пандемии зарегистрирован новый максимум числа заболевших, сильно возрос наплыв пациентов в медучреждения. Аналогичная ситуация сложилась и в центральной районной больнице Агульского района. Десятки людей ежедневно обращаются за помощью в медучреждение. Те, кто переносит более легко, лечатся дома с применением медикаментов, а также народных рецептов. Как говорят специалисты, особо опасной является температура выше 39 градусов. Повышенная температура тела может сопровождаться и другими симптомами, это состояние требует серьезного лечения и внимательного отношения к своему здоровью. Современный период является сложным в плане того, что помимо коронавируса, большое распространение в социуме получила эпидемия гриппа. Это стало следствием тотального нарушения санитарно-гигиенических предписаний. В целях улучшения ситуации на кратковременный карантин закрыт ряд учреждений образовательной сферы района. Это обусловлено высокой степенью развития ОРВИ среди детей и подростков. В основной массе это грипп, однако благодаря тест-системам выявляются и ковидположительные граждане. Зачастую наши самые маленькие граждане страдают от безответственного отношения взрослых.

Некоторые граждане позволяют себе прийти на работу с первыми признаками вируса, заражая тем самым остальных людей, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Самая главная ценность человека – это здоровье, защитить себя от болезней даже в такой острой ситуации возможно с применением простейших санитарных мер и предписаний.

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