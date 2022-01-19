Статистика по коронавирусу ухудшается

Как мы видим, ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане стремительно меняется. Если во вчерашней статистике республиканского Оперштаба количество подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом за сутки составило 142 человека, то через день эта цифра увеличилась до 169 человек. Более плачевна ситуация со смертностью. Если вчера умерли 3 человека, то сегодня этот показатель больше, чем в два раза, и составляет 7 человек. По выздоровевшим цифры также разнятся не в пользу сегодняшних показателей. Хотя количество вакцинированных в республике перевалило за 50%, ситуация с заболеваемостью остается сложной. В этой связи хочется призвать всех здравомыслящих граждан обезопасить себя: соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, пройти иммунизацию от коронавируса и ревакцинироваться.

Камиль Мирзоев