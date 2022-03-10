Статистика по коронавирусной инфекции на 9 марта

Лабораториями по ПЦР-диагностике в РД проведено 4 524 193 исследований, в том числе за истекшие сутки 7738. За период наблюдения находилось на изоляции 196449 человек. За истекшие сутки с наблюдения снято 138 человек. За сутки поставлено на изоляцию 41 человек. Находится на изоляции 400 человек, в том числе 0 старше 65 лет.

Управление Роспотребнадзора по РД напоминает всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) о необходимости максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.