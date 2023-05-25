Стать защитником Родины можно, заключив контракт на службу в ВС РФ

Военным положена достойная оплата, а их семьям — льготы. Рассказываем главное о службе по контракту и правах военных.

Как можно отправить письмо или посылку военнослужащему в зону спецоперации?

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу 103400, г. Москва-400, указав номер воинской части. Адреса воинских частей можно узнать у самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Подробнее о том, как сделать отправление, — здесь.

Хочу написать письма солдатам на фронт. Подскажите, как это сделать?

Письма военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, можно отправить по адресу г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии с пометкой «Письмо солдату». Эти письма будут переданы солдатам в зону специальной военной операции.