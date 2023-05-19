Стать военным и защищать Родину можно, заключив контракт на службу в ВС РФ

Это почётно и надёжно: работа контрактников достойно оплачивается, а они сами и их семьи защищены льготами. Рассказываем главное о службе по контракту и правах военных.

Что делать, если кандидат прошёл отбор на службу по контракту, но заболел и не может в указанный срок прибыть в воинскую часть?

Если гражданин заболел, он должен сообщить об этом в пункт отбора.

После выздоровления необходимо предоставить медицинскую справку, на основании которой срок прибытия в воинскую часть будет изменён.

Есть ли уважительные причины, по которым кандидат, прошедший отбор, может прибыть в воинскую часть позже указанного срока?

Да, есть. Каждый подобный случай рассматривается в пункте отбора или военном комиссариате. Уважительной причиной несвоевременного прибытия в воинскую часть может стать, к примеру, кончина близкого родственника, рождение ребёнка, болезнь самого гражданина и т. п.

Можно ли поступить на военную службу по контракту, если есть ограничения по медицинским показаниям (травмы, заболевания и т. п.)?

Да, можно, если во время медицинского осмотра в военкомате будет признано, что гражданин соответствует требованиям по состоянию здоровья.