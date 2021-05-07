Старые раны постоянно напоминали о войне

Сегодня мы вам расскажем ещё об одном участнике ВОВ. Часть, в которой служил Галим Саидов, уроженец села Бедюк Агульского района, попала в самое пекло Сталинградской битвы. Это был настоящий огненный ад! Каждый день в боевых стычках погибало столько солдат, что санитары не успевали собирать их трупы. В одной из атак Галим был сильно контужен и тяжело ранен. В таком состоянии он пролежал среди трупов весь день. А ночью, когда пришёл в сознание, его сильно начала мучить жажда. Он поднял голову и при свете луны разглядел рядом лужу. И тогда, собрав последние силы, дополз до неё и стал жадно пить. Только на следующий день, когда санитары обнаружили его и подняли с земли, солдат заметил, что та лужа образовалась из алой человеческой крови… Разве можно словами передать все то, что испытали наши солдаты во время войны?! Галим Саидов долго лечился в военном госпитале, затем был демобилизован домой. Он не любил говорить о войне, но контузия и старые раны постоянно напоминали ему о ней. В родном селе он занимался животноводством, вырастил пятерых сыновей, пользовался глубоким уважением односельчан. Вечная память защитникам Отечества! Вечная слава!

Гури Рахманова