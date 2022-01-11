С 17 января стартуют уроки от «Лаборатории Касперского». «Лаборатория Касперского» разработала обучающие материалы и тренажёры по теме «Исследования кибератак».

Цель занятий — познакомить школьников с работой специалистов в области информационной безопасности и рассказать об основах безопасного поведения в интернете. Уроки от «Лаборатории Касперского» будут проходить в российских школах с 17 января по 6 февраля 2022 года.

Интерактивные уроки представляют собой комикс, сюжет которого строится вокруг исследования кибератаки в финансовом секторе. С помощью тренажёров, разработанных вместе с экспертами «Лаборатории Касперского», школьники познакомятся с некоторыми терминами из области информационной безопасности, узнают о том, какой ущерб могут нанести вредоносные программы, почему необходимо обновлять операционную систему и приложения, научатся распознавать фишинговые письма. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Подробности — на сайте Урокцифры.рф.