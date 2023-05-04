Экономика

Стартует третий день Кавказской инвестиционной выставки в Минводах

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Сегодня в рамках выставки состоится панельная дискуссия «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш».

Ее спикером выступит Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, который расскажет об опыте Дагестана в развитии инвестиционного потенциала горных территорий.

Также участники обсудят иные перспективные для развития СКФО отрасли, конкурентоспособность регионов Северного Кавказа в привлечении инвестиций, а инвесторы поделятся своими идеями и ожиданиями.

На сессии ожидаются выступления замминистра экономики России Дмитрия Вольвача, гендиректора «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова, управляющий ВТБ в СКФО Андрея Дыренко и др.

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